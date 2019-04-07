Şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan öğrencilerin izini sürerek macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz Amaranthine Voyage: The Living Mountain, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ürpertici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kayıp öğrencilerin peşine düşerek esrarengiz olayları çözmek ve gizli nesneleri bularak görevleri tamamlamaktır. Oyunda, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan birkaç öğrencinin başından geçen maceralardan bahsedilmiştir. Bulmaca ve eşleştirmeler yaparak ipucu toplayabilir ve kayıp objelere ulaşabilirsiniz. Maceraya doyabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Bölümlerde yer alan çeşitli bulmaca ve strateji oyunları sayesinde ihtiyacınız olan ipuçlarını toplayabilir ve gizli nesneleri bulabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayarak sonraki bölümlerin kilidini açabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Amaranthine Voyage: The Living Mountain, sıra dışı tasarımı ve ilginç konusu ile bağımlısı olabileceğiniz eğlenceli bir macera oyunu olarak ön plana çıkıyor.