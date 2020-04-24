Anda Burada: Meditasyon ve Uyku Android uygulaması hem yetişkinler hem de çocuklar için zengin içerik sunuyor
Anda Burada: Meditation, Sleep, mindfulness ve meditasyon çalışmalarıyla yaşam kalitenizi artırmanıza yardımcı olan bir Android uygulaması. Hem size hem çocuğunuza özel içerikler tek uygulamada. İçeriğindeki 200’ün üzerinde çalışma ve uyku hikayesi uzman psikolog ve pedagogların danışmanlığında hazırlanmış.
Benzer uygulamalardan farklı olarak hem yetişkinler hem de çocukların kullanabileceği farkındalık yaşam platformu Anda Burada, mindfulness teknikleriyle tasarlanmış özel uyku hikayeleri ve rehberli meditasyonlar içeriyor. Yetişkinlerin ve çocukların farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra yetişkinler ve çocuklar için özşefkat, özsevgi, özgüven vb. konularda etkili pratikler mevcut. Ayrıca müzik kütüphanesinde rahat uyku için tasarlanmış dinginleştirici müzikler bulunuyor. Kaygı, korku, dikkat gibi konularda çocuklarınıza destek olmak için kaleme alınmış onlarca hikaye mevcut ve içerikler her hafta güncelleniyor.
Anda Burada Android Uygulaması Özellikleri
- Uzman psikolog ve pedagoglar danışmanlığında hazırlanmış, mindfulness temelli mesajlarla örülmüş uyku hikayeleri
- Uykuya geçişi kolaylaştırmak, uyku kalitesini artırmak, zihinsel ve bedensel sağlığı desteklemek için hazırlanmış meditasyon çalışmaları
- Beden tarama, progresif kas gevşetme, nefes egzersizleri, imgeleme tekniklerini öğreten çalışmalar
- Yeni başlayanlara özel kısa ama etkili pratikler
- Rahat uyku için çeşitli çalışmalar
- Kaygı, stres, özdeğer, özsevgi, dinginlik, rahatlama, hayat amacı, beden farkındalığı gibi konulara yönelik çalışmalar
- Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte uygulayabilecekleri farkındalık çalışmaları
- 3-4, 5-6, 7-10, 11-14 yaş grupları için farkındalık ve meditasyon çalışmaları
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