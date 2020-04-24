Anda Burada: Meditation, Sleep, mindfulness ve meditasyon çalışmalarıyla yaşam kalitenizi artırmanıza yardımcı olan bir Android uygulaması. Hem size hem çocuğunuza özel içerikler tek uygulamada. İçeriğindeki 200’ün üzerinde çalışma ve uyku hikayesi uzman psikolog ve pedagogların danışmanlığında hazırlanmış.

Benzer uygulamalardan farklı olarak hem yetişkinler hem de çocukların kullanabileceği farkındalık yaşam platformu Anda Burada, mindfulness teknikleriyle tasarlanmış özel uyku hikayeleri ve rehberli meditasyonlar içeriyor. Yetişkinlerin ve çocukların farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra yetişkinler ve çocuklar için özşefkat, özsevgi, özgüven vb. konularda etkili pratikler mevcut. Ayrıca müzik kütüphanesinde rahat uyku için tasarlanmış dinginleştirici müzikler bulunuyor. Kaygı, korku, dikkat gibi konularda çocuklarınıza destek olmak için kaleme alınmış onlarca hikaye mevcut ve içerikler her hafta güncelleniyor.

Anda Burada Android Uygulaması Özellikleri