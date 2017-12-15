Anole Launcher, Android cihazlarınıza yeni bir soluk getirecek başarılı bir launcher uygulaması olarak öne çıkıyor.

Akıllı telefonlarınızın görünümünden sıkıldıysanız ve yeni bir görünüm elde etmek istiyorsanız, launcher uygulamalarından faydalanabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza uygun ve gelişmiş özellikler sunan Anole Launcher uygulaması gizlilik ve güvenlik konusuna da önem veriyor. Gizlilik ayarlarınızı kilitleme, uygulama gizleme ve önemli uygulamaları koruma gibi güvenlik seçenekleri sunan Anole Launcher, tema görünümünde de değişiklikler yapabilmenizi sağlıyor.

Yazı boyutu değiştirme, uygulamaların ızgara görünümünü değiştirme, çoklu ekran taraması ve bölünmüş ekran özelliği gibi gelişmiş ve faydalı özellikler sunan Anole Launcher uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: