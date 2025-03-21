Benzersiz duvar kağıtları oluşturabileceğiniz Magic Fluid APK, etkileşime girebileceğiniz akışkan duvar kağıtlarını kullanıcılara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 40 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Magic Fluid APK, ışığın ve rengin hareketini doğrudan telefonunuzun duvar kağıdında görüntüleyebileceğiniz bir canlı duvar kağıdı uygulamasıdır. Eski ve alışılmış duvar kağıtlarından sıkıldınız mı? Magic Fluid: Live Wallpaper 4D, kullanıcılara etkileşimli duvar kağıtları sunarak benzersiz bir deneyim yaşatmaktadır.

4D akışkan efektler sayesinde her dokunuşta canlanan bir görselliği deneyimleyin. Büyüleyici akışkan renkler ve efektler, yüzlerce farklı şekilde kullanıcılara sunulmaktadır. Uygulamanın kütüphanesinden en sevdiğiniz seçenekleri seçebilir ve kullanmadan önce önizleyebilirsiniz.

Akışkan sanat deneyiminizi sadece seçmek ve olan şeyleri kullanmak yerine özelleştirebilir, kendinize özgün bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Büyüleyici duvar kağıtları oluşturarak, rahatlayabilir ve stresten kurtulabilirsiniz.

Magic Fluid APK İndir

Magic Fluid APK, dokunmaya duyarlı olarak çalışan duvar kağıtlarını içerisinde barındırmaktadır. Akıcı renkler her dokunuşunuzda, kaydırmanızda ve tutmanızda benzersiz bir şekilde hareket edecektir. Canlı 4D büyüleyici girdapların, damlaların, renk geçişlerinin ve kendi oluşturduğunuz kişisel sanatların tadını çıkarın!

Siz de Magic Fluid APK indirin ve piyasada bulunan alışılagelmiş duvar kağıdı uygulamalarının aksine benzersiz görselliği deneyimleyin!

Magic Fluid: Live Wallpaper 4D Uygulaması Özellikleri