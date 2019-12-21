Başarı katmanlarını adım adım aşarak hedefe ulaşmak için mücadele edeceğiniz ve üretim gücünüzü arıtarak daha fazla kazanç sağlamak için çaba göstereceğiniz Antimatter Dimensions, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer edinen ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan sıra dışı bir oyundur.

Metin ve görsel tabanlı basit grafikleri ile zorlanmadan oynayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sabırla kilit açma operasyonları düzenlemek ve hedefe ulaşmak için toplam üretim miktarınızı artırmaktır. Üst limite ulaşmak için üretimi arttırmaya sürekli olarak devam etmeli ve seviye atlamalısınız.

Bu sayede yükseltmeler yaparak hedefi daha da büyütebilir ve yeni görevler üstlenebilirsiniz. Üretimin maksimum hızda devam etmesini sağlayarak kazancınızı katlayabilir ve yeni hedef noktalarına ulaşabilirsiniz. İlginç konusu ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız sabır isteyen eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemine sahip her türlü cihazdan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Antimatter Dimensions, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen ve oldukça popüler olan kaliteli bir oyundur.