APK Editor Pro son sürüm indirme linki burada! APK Editor, en iyi APK düzenleme programıdır. Android telefonunuza indirdiğiniz APK uygulaması veya oyunun içeriğini görmenize, düzenlemenize imkan tanır. APK Editor Pro ayrıca herhangi bir uygulamayı APK yapmanızı, APK’ya çevirmenizi sağlar. APK dosyalarını düzenlemek için bir uygulama arıyorsanız APK Editor Pro sürümü tavsiye ederim.

APK Editörü APK Editor Pro, iki tür düzenleme seçeneği sunar. Full Edit ve Simple Edit. Full Edit, APK’dan gelen dosyaları yeniden yapılandırmanızı sağlarken, Simple Edit APK içindeki dosyaların yerini değiştirmenizi sağlıyor. APK düzenleme hiç bu kadar kolay olmamıştı! Uygulamanın arka plan görüntüsünü değiştirme, dil ekleme, izinleri kaldırma ve daha birçok işlem yapabilirsiniz.

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