AppLock uygulaması Android cihazlarınızda bulunan özel dosyalarınızı ve telefon ayarlarınızı kilitlemenizi sağlıyor.

Telefonumuzu ve kişisel verilerimizi başkalarının karıştırmasından hiçbirimizin hoşlanmadığı bir gerçek. Ancak, meraklı kişilerin varlığı da kaçınılmaz bir son oluyor. Bu nedenle, dosyalarımızı ve uygulamaları güvene almak için kilit uygulamalarından faydalanabiliriz. AppLock uygulaması, güvenlik ve gizlilik anlamında oldukça faydalı özellikleri sizlere sunuyor. Fotoğraf ve videolarınızı, uygulamalarınızı ve telefon ayarlarınızı parmak izi, desen ve PIN ile koruyabilmenize olanak sağlayan uygulama reklamsız ve ücretsiz olmasıyla da dikkat çekiyor.

Ebeveynler için de çocuk koruması sunan AppLock uygulamasında, telefonunuza izinsiz erişim sağlamaya çalışan kişileri tespit edebilmeniz için otomatik fotoğraf çekme özelliği de bulunuyor. Kilidin devreye girme zamanını da ayarlayabilmenize olanak sağlayan AppLock uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

Uygulama özellikleri