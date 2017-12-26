AppLock uygulamasıyla Android cihazlarınızdaki uygulamaları ve sistem ögelerini davetsiz misafirlerden koruyabilirsiniz.

Telefonunuzu başkalarının karıştırmasından hoşlanmıyorsanız, dosyalarınızı gizlemek için çeşitli yöntemlere başvurabilirsiniz. Ancak bu yöntemlerin çoğu bir yere kadar koruma sağladığından, daha etkili bir yöntem bulmanız sizin için daha faydalı olacaktır. AppLock uygulaması, bu konuda ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacağını düşündüğüm başarılı bir kilit uygulaması olarak öne çıkıyor.

Telefonunuzun kilidini açmaya çalışan kişilerin fotoğrafını çeken uygulamada ister sosyal medya uygulamalarını kilitleyebiliyor, isterseniz de sistem uygulamalarını kilitleyebiliyorsunuz . AppLock uygulamasının simgesini değiştirerek başkalarının bu uygulamadan haberdar olmasını da engelleyebileceğiniz uygulamada güç tasarrufu moduyla pilinizi daha verimli bir şekilde kullanabilmeniz de mümkün hale getirilmiş.

Uygulama özellikleri