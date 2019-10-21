Arena Allstars, destansı bir gerçek zamanlı savaşta yedi rakibe karşı savaştığınız sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Hızlı bir eşleşme arıyorsanız, Ekip Savaşı Ortaklık Modunu seçin ve 10 dakikadan daha kısa bir sürede rakiplerinizin işini bitirin.

Ekibinizin üyelerini seçin, en üst düzey stratejileri uygulayın ve ayakta kalan son kişi olmak için savaşın. Ödül kazanmak ve Arena Allstars'daki sıralamada yükselmek için turnuvalarda yarışın.

En sevdiğiniz otomatik savaşçı özelliklerini uyarlar ve mobil oyun deneyiminizi birkaç yönden geliştirir: hızlı tempolu aksiyon ve daha kısa süreli oyun turları, daha büyük karakterler / simgeler ve optimize edilmiş kullanıcı arayüzü kontrolleri. Her ay liderler sıralamasında en üst sıralara ulaşmak ve oyun içi ganimetleri ve övgüleri kazanmak için dünya çapındaki oyuncularla yarışın. Arena Allstars'da yükselirken kupaları ve altınları toplayın.



