ARK: Survival Evolved, PC platformundan sonra mobile çıkış yapan hayatta kalma oyunu. Mobilde de grafikleri ve oynanışıyla hayranlık uyandıran yapımda ıssız, gizemli bir adada tek başınıza veya yaşam süren diğer insanlarla birlikte hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Kendi silahınızı, barınağınızı, giysilerinizi yapabildiğiniz gerçek bir hayatta kalma oyunu!

Dinozorların da yaşadığı büyük bir adada geçen oyunda tek başınıza ilerleyebildiğiniz gibi diğer oyuncularla birlikte hareket edebiliyorsunuz. Yani hem online hem de tek oyunculu oynama seçeneği mevcut. Başlangıçta tek başınızasınız ve silahsızsınız. Adayı dolaşarak kendi korumak, avlanmak için kullanabileceğiniz silahlar bulmaya çalışıyorsunuz. Silahlar hazır değil. Craft sistemiyle sağdan soldan bulduklarınızı birleştirip kendi silahınızı oluşturuyorsunuz. Giysi ve barınacağınız yeri de kendiniz yapıyorsunuz. Derin bir craft ve inşa etme sistemi mevcut. Bu arada adada karşılaşacağınız en büyük tehlike dinozorlar lakin onlara saldırıp etkisiz hale getirebildiğiniz gibi evcilleştirip eğitme, üzerlerine binme şansına da sahipsiniz.

ARK: Survival Evolved Özellikleri: