Armorfly Browser uygulamasıyla Android cihazlarınızda internet üzerinde yaptığınız gezintilere ait detayları gizli tutabilirsiniz.

İnternette gezinirken faaliyetlerinizin başkaları tarafından takip edilmesini ve görülmesini istemiyorsanız, Armorfly Browser uygulamasının özelliklerinden sizlere bahsedelim. Gizlilik ve güvenlik konusuna büyük önem veren uygulamada tarayıcı geçmişinizin ve diğer verilerin otomatik olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. İndirmek istediğiniz videoları da kolayca indirebilme imkanı sunan uygulamada reklam engelleme özelliği de bulunuyor.

Kötü amaçlı web sitelerini tespit ederek otomatik olarak engelleyen Armorfly Browser uygulamasında zararlı yazılımlara karşı APK dosyalarını da tarayabiliyorsunuz. Web sitelerinin hızlı yüklenmesi için önyükleme fonksiyonuna da sahip olan uygulamada fotoğraf, video ve uygulamalarınızı koruyabileceğiniz bir gizli kasa da bulunuyor.

Uygulama özellikleri