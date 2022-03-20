Yaani
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 134,079
- Üretici Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
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Turkcell Yaani İndir (Android): Turkcell'in arama motoru ve internet tarayıcısı Yaani ile tanışın.
Yaani, Turkcell’in tüm Android telefonlarda kullanılabilir ücretsiz, hızlı, güvenli arama motoru ve internet tarayıcısı.
İstediğiniz bilgiye kolayca ulaşabilmenin yanı sıra bulunduğunuz konumun hava durumunu anında öğrenme, yakındaki restoranları arama, sinemada oynayan filmleri ve seansları öğrenme, aradığınız müziği Fizy ile dinleme, son haberleri okuma şansına sahip olduğunuz, yerli olmasıyla da sorgu sonuçlarını tam da istendiği şekilde çıkartan arama motoru aynı zamanda web tarayıcı olan Yaani, hediyeler de kazandırıyor. Turkcell abonesiyseniz Yaani’yi ilk yüklediğinizde anında 1 haftalık 1 GB internet veriliyor. Ayrıca arama sonuçlarında veri tüketimi gerçekleşmiyor.
Turkcell Yaani APK İndir
Ana sayfanızı kişiselleştirin: Tarayıcı ana sayfasındaki butonları dilediğiniz gibi sıralayabilir, haber akışını kapatıp açabilirsiniz. Sevdiğiniz siteleri favorilerinize ekleyebilir, tek tuşla siteler arasında gezinebilirsiniz. İsterseniz koyu temayı (dark mode) aktif edip gözünüzün yorulmasını engelleyebilirsiniz.
Favori sitelerinize hızlıca ulaşın: Sıklıkla ziyaret ettiğiniz web sitelerini koleksiyona ekleyebilir ve bu siteleri hızlı bir şekilde açabilirsiniz.
Gizli Mod ile internette daha güvenli gezinin: İstediğiniz zaman açıp kapayabileceğiniz Gizli Mod ile internette gizli ve güvenli bir şekilde zaman harcayabilirsiniz.
En yakın nöbetçi eczaneleri görüntüleyin: Bulunduğunuz yere en yakın nöbetçi eczaneleri görebilirsiniz. Tüm eczanelerin açık olduğu saatlerde de konuma özel olarak eczaneleri listeleyebilirsiniz.
Çeviri yapın: Yaani tarayıcı üzerinden farklı diller arasında hızlı ve kolay bir şekilde çeviri yapabilirsiniz.
Online alışverişte fiyat karşılaştırması yapın: Alışveriş sekmesinden aradığınız ürünlerin farklı satıcılardaki fiyatlarını karşılaştırmalı olarak görüntüleyebilir, satın almayı düşündüğünüz ürünün en uygun fiyatını hızlıca bulabilirsiniz.
Canlı skor takibi yapın: Spor sekmesinde başta Türkiye olmak üzere dünyanın önde gelen liglerinin fikstürlerini ve canlı skorlarını görebilirsiniz.
İstediğiniz arama motorunu kullanın: Ayarlar menüsündeki varsayılan arama motoru seçeneği ile dilediğiniz arama motorunu kullanabilirsiniz.
Turkcell Yaani APK Özellikleri
- İstediğiniz bilgiye, makalelere, dergilere hızlı bir şekilde erişin.
- Haberleri takip edin.
- Hava durum bilgisini alın.
- En yakın eczaneler ve nöbetçi eczaneleri görüntüleyin.
- En yakın AVM'leri görüntüleyin.
- Canlı ve güncel döviz kurlarını takip edin.
- Süper lig ve yabancı liglerde canlı skor takibi, puan durumu ve spor haberlerine ulaşın.
- Gizli mod ile internette iz bırakmadan gezinin.
- Sevdiğiniz siteleri koleksiyona ekleyin.
- Okuma modu ile yazılardaki görselleri kaldırın ve sadece yazıları görüntüleyin.
- Aramalarınızın görsel ve video sonuçlarını listeleyin.
- Temayı, yazı tipini ve boyutunu dilediğinizce ayarlayın.
- Çeviri özelliğinden faydalanın.
- Sinemada oynayacak filmlerin seans ve diğer bilgilerini alın.
- Satın almayı düşündüğünüz ürünleri karşılaştırın.
- Favori şarkılarınızı fizy'de dinleyin.
Yaani
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,486
- DOSYA BOYUTU 34.70 MB
- Üretici Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
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Mobil kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış arama motoru ve internet tarayıcısı
Yaani: Türkiye’nin arama motoru, Turkcell’in iPhone ve iPad’lerde kullanılabilir ücretsiz, hızlı, güvenli, eğlenceli arama motoru ve internet tarayıcısı.
Yerli arama motoru olduğundan dilimizden çok iyi anlıyor; dolayısıyla diğerlerine göre daha isabetli arama sonuçları çıkartıyor. Bunun yanında gündemi internetten takip edenler için güncel haberleri, bulunulan konum için hava durum bilgisini, yakındaki yeme-içme mekanlarını ve ATM, eczane gibi önemli noktaları, sinema filmleri seans bilgileriyle birlikte, müzik araması (Fizy ile entegre), favori siteleri kaydetme ve paylaşma gibi popüler sorgulara hızlıca ulaşmayı mümkün kılan, son derece sade ve modern bir yerli arama motoru; aynı zamanda da internet tarayıcısı.
Turkcell tarafından iOS platformuna da ücretsiz sunulan hızlı arama motoru ve tarayıcı Yaani, herkese açık ancak Turkcell abonesiyseniz hediyeler kazanabiliyorsunuz. Örneğin; Yaani’yi ilk yüklediğiniz 1 hafta kullanabileceğiniz 1 GB internet hediye ediliyor. Ayrıca arama yaparken internetinizden gitmiyor.