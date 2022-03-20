Turkcell Yaani İndir (Android): Turkcell'in arama motoru ve internet tarayıcısı Yaani ile tanışın.

Erkan Calp - 50 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yaani, Turkcell’in tüm Android telefonlarda kullanılabilir ücretsiz, hızlı, güvenli arama motoru ve internet tarayıcısı.

İstediğiniz bilgiye kolayca ulaşabilmenin yanı sıra bulunduğunuz konumun hava durumunu anında öğrenme, yakındaki restoranları arama, sinemada oynayan filmleri ve seansları öğrenme, aradığınız müziği Fizy ile dinleme, son haberleri okuma şansına sahip olduğunuz, yerli olmasıyla da sorgu sonuçlarını tam da istendiği şekilde çıkartan arama motoru aynı zamanda web tarayıcı olan Yaani, hediyeler de kazandırıyor. Turkcell abonesiyseniz Yaani’yi ilk yüklediğinizde anında 1 haftalık 1 GB internet veriliyor. Ayrıca arama sonuçlarında veri tüketimi gerçekleşmiyor.

Turkcell Yaani APK İndir

Ana sayfanızı kişiselleştirin: Tarayıcı ana sayfasındaki butonları dilediğiniz gibi sıralayabilir, haber akışını kapatıp açabilirsiniz. Sevdiğiniz siteleri favorilerinize ekleyebilir, tek tuşla siteler arasında gezinebilirsiniz. İsterseniz koyu temayı (dark mode) aktif edip gözünüzün yorulmasını engelleyebilirsiniz.

Favori sitelerinize hızlıca ulaşın: Sıklıkla ziyaret ettiğiniz web sitelerini koleksiyona ekleyebilir ve bu siteleri hızlı bir şekilde açabilirsiniz.

Gizli Mod ile internette daha güvenli gezinin: İstediğiniz zaman açıp kapayabileceğiniz Gizli Mod ile internette gizli ve güvenli bir şekilde zaman harcayabilirsiniz.

En yakın nöbetçi eczaneleri görüntüleyin: Bulunduğunuz yere en yakın nöbetçi eczaneleri görebilirsiniz. Tüm eczanelerin açık olduğu saatlerde de konuma özel olarak eczaneleri listeleyebilirsiniz.

Çeviri yapın: Yaani tarayıcı üzerinden farklı diller arasında hızlı ve kolay bir şekilde çeviri yapabilirsiniz.

Online alışverişte fiyat karşılaştırması yapın: Alışveriş sekmesinden aradığınız ürünlerin farklı satıcılardaki fiyatlarını karşılaştırmalı olarak görüntüleyebilir, satın almayı düşündüğünüz ürünün en uygun fiyatını hızlıca bulabilirsiniz.

Canlı skor takibi yapın: Spor sekmesinde başta Türkiye olmak üzere dünyanın önde gelen liglerinin fikstürlerini ve canlı skorlarını görebilirsiniz.

İstediğiniz arama motorunu kullanın: Ayarlar menüsündeki varsayılan arama motoru seçeneği ile dilediğiniz arama motorunu kullanabilirsiniz.

Turkcell Yaani APK Özellikleri