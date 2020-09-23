Assistive Touch iOS 14, Android telefonu iPhone yapmak için üçüncü parti uygulama arayanların favorileri arasında. Launcher iOS 14, Control Center iOS 14’ün yanında en çok indirilen üçüncü uygulama Assistive Touch iOS 14. Bu uygulama, iPhone’ların erişilebilirlik özelliği assistive touch’ı Android telefonlara getiriyor.

iPhone’ların ana ekran tuşunu özelleştiren, ana ekran tuşu olmayan yeni iPhone’lara da ana ekran tuşunu getiren Assistive Touch’ı bu uygulamayla Android telefonunuzda da kullanabilirsiniz. Assistive Touch’ın Android telefonlarda kullanılabilir sürümünde de Denetim Merkezi’ni açma, telefonu sessize alma, telefonu kilitleme, son açılan uygulamaları görme, ana ekrana dönme ve daha birçok kısayol atabiliyorsunuz. Tek dokunuşta, çift dokunuşta, uzun basışta gerçekleştirilecek eylemleri seçebiliyorsunuz. Simgenin boyutunu ve rengini ayarlama şansına da sahipsiniz. Bu tuşu ekranın dilediğiniz köşesinde tutabiliyorsunuz.

Assistive Touch Android Telefonlarda Nasıl Kullanılır?

Assistive Touch iOS 14’ü açtığınızda AssistiveTouch menüsünü göreceksiniz. Ekranın herhangi bir yerine sürükleyin ve ardından menüye dokunarak açın.