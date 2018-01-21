Audio Beats uygulaması Android cihazlarınızda en sevdiğiniz müzikleri keyifle dinleyebileceğiniz gelişmiş bir müzik çalar deneyimi sunuyor.

Oldukça güçlü ve şık bir kullanıcı arayüzü sunan Audio Beats uygulaması, en sevdiğiniz parçaları yüksek kaliteli bir şekilde dinleme imkanı sunuyor. 5 bant ekolayzır, 10 harika ayar, Bassboost ve 3D efektleriyle birlikte müzik dinleme keyfinizi zirveye taşıyan uygulamada ana ekran widget’larıyla uygulamaya giriş yapmadan müzikleri değiştirebilirsiniz.

Telefonunuzun pil ömrünü korumak amacıyla geliştirilen bir uyku zamanlayıcısı da bulunan uygulamada, şarkılarınızı tür, sanatçı ve albüm gibi başlıklar altında düzenleyerek daha kolay organize edebilmeniz mümkün. Birbirinden güzel temaları da beğeninize sunan Audio Beats uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri