Audio Converter uygulamasıyla Android cihazlarınızdan ses dosyalarınızı kolayca dönüştürebilirsiniz.

Akıllı cihazlarınızda ses dosyalarını dönüştürmek için kullanabileceğiniz Audio Converter uygulamasında, birçok ses formatını birbirine dönüştürebilmeniz mümkün hale geliyor. Bilgisayarda veya tarayıcıda çalışan ses dönüştürme uygulamalarına gerek kalmadan, birkaç adımda bu işlemi gerçekleştirebileceğiniz Audio Converter uygulamasında WAV, MP3, M4A, WMA, OGG, AAC, FLAC, AU, MKA, AIFF ve RAF formatlarını kullanabiliyorsunuz.

Dosya tarayıcısından telefonunuzda bulunan bir ses dosyasını seçtikten sonra çıkış formatını, bitrate oranı ve örnekleme oranını seçtikten sonra Convert Audio File butonuna tıklayarak dönüştürme işlemini tamamlayabilirsiniz. Bunun yanında ses dosyalarını birleştirme ve ses dosyası kesme gibi özellikler de sunan Audio Converter uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri