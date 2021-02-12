Automatic Call Recorder (Otomatik Arama Kaydedici), Android telefonunuzda aramaları kaydetmek için kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz uygulamalardan biri. Sadece Android telefon kullanıcılarına hizmet veren arama kaydetme uygulamasını diğerlerinden farklı kılan yüksek teknolojili akıllı özelliklere sahip olması. Otomatik Arama Kaydedici APK olarak veya Google Play’den ücretsiz indirilebilir.

Otomatik Arama Kaydedici APK İndir

Auto Call Recorder uygulaması, tüm günlük aramaları yüksek kalitede kaydeden, kullanımı kolay otomatik arama kaydedicidir. Tüm gelen ve giden aramalarınızı yüksek kalitede kaydeder ve telefonunuzda .amr dosyası olarak saklar. Bu çağrı kaydedici uygulaması, sınırsız çağrı kaydetmek için kullanılabilir ve kullanımı tamamen ücretsizdir.

Otomatik Arama Kaydetme uygulaması, paylaşma, oynatma, silme ve yeniden adlandırma gibi özelliklerle aramaları kaydetmenize ve kaydedilen aramaları yönetmenize olanak tanır. Çağrı kaydetme uygulamasıyla artık önemli bir ayrıntıyı kaybetme endişesi duymayacaksınız.

Android için en yeni Arama Kaydetme uygulaması, bir aramaya cevaplamadan önce kimin aradığını görmenizi sağlayan Akıllı Arayan Kimliği ve Telefon Numarası gibi akıllı özelliklere sahip. Dünya genelinde 10 milyondan fazla indirmeye sahip arama kaydedicinin öne çıkan özellikleri;