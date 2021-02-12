Auto Call Recorder, Android için otomatik arama kaydedicidir. Arama kaydetme uygulaması arayan Android telefon kullanıcılarına tavsiyemizdir.
Automatic Call Recorder (Otomatik Arama Kaydedici), Android telefonunuzda aramaları kaydetmek için kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz uygulamalardan biri. Sadece Android telefon kullanıcılarına hizmet veren arama kaydetme uygulamasını diğerlerinden farklı kılan yüksek teknolojili akıllı özelliklere sahip olması. Otomatik Arama Kaydedici APK olarak veya Google Play’den ücretsiz indirilebilir.
Otomatik Arama Kaydedici APK İndir
Auto Call Recorder uygulaması, tüm günlük aramaları yüksek kalitede kaydeden, kullanımı kolay otomatik arama kaydedicidir. Tüm gelen ve giden aramalarınızı yüksek kalitede kaydeder ve telefonunuzda .amr dosyası olarak saklar. Bu çağrı kaydedici uygulaması, sınırsız çağrı kaydetmek için kullanılabilir ve kullanımı tamamen ücretsizdir.
Otomatik Arama Kaydetme uygulaması, paylaşma, oynatma, silme ve yeniden adlandırma gibi özelliklerle aramaları kaydetmenize ve kaydedilen aramaları yönetmenize olanak tanır. Çağrı kaydetme uygulamasıyla artık önemli bir ayrıntıyı kaybetme endişesi duymayacaksınız.
Android için en yeni Arama Kaydetme uygulaması, bir aramaya cevaplamadan önce kimin aradığını görmenizi sağlayan Akıllı Arayan Kimliği ve Telefon Numarası gibi akıllı özelliklere sahip. Dünya genelinde 10 milyondan fazla indirmeye sahip arama kaydedicinin öne çıkan özellikleri;
- Otomatik Çalışır: Tüm büyük Android telefonlarda
- Ses Kaydedici: Akıllı ses kaydedici sesi yüksek kalitede kaydeder.
- Kayıt Sınırını Ayarlama: Maksimum kayıt süresi ayarlayın veya sınırsız kayıt yapın.
- Yedekleme ve Geri Yükleme: Google Drive’dan
- En İyi Ses Kalitesinde Kayıt: Aramaları her iki taraftan net ses kalitesinde kaydedin.
- Parola Koruma Güvenliği: Kaydedilen telefon aramalarınızı gizli tutun.
- Gelişmiş Ayar Yönetimi: İhtiyaçlarınıza göre uygulama tercihlerinizi yönetin.
- Gerçek Zamanlı Arayan Kimliği: Bilinmeyen aramaları açmadan önce kimin aradığını bilin. Herhangi bir arama almadan önce bilinmeyen numaraların adlarını görün. İstenmeyen arayanın konumunu belirleyin. Mobil numara izleyici, herhangi bir numarayı girmenize ve ayrıntılarını almanıza olanak sağlar.
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