Avira Optimizer uygulamasıyla Android cihazlarınızın performansını önemli ölçüde artırabilirsiniz.

Zamanla yavaşlayan ve hantallaşan akıllı telefonlarınıza ilaç niteliğinde bir çözüm sunan Avira Optimizer, telefonunuzun performansını artırmanızı sağlıyor. RAM kullanımını optimize eden uygulamada, depolama alanınızda gereksiz yer kaplayan dosyaları da tek dokunuşla temizleyebilirsiniz. Hassas içerikli verilerinizi de temizleyen Avira Optimizer uygulamasında, telefonunuzu hızlandırarak oyun deneyiminizi de geliştirebilirsiniz.

Akıllı telefonlarınıza yüklediğiniz uygulamaların ne kadar depolama alanı kapladığını da görebileceğiniz Avira Optimizer uygulamasında, birden fazla uygulamayı tek seferde kaldırabilmeniz de mümkün. Android cihazlarınıza sihirli bir dokunuş yapan Avira Optimizer uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, hem performans hem de pil tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Uygulama özellikleri