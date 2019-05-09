Bir bombanın etrafında dizilmiş onlarca renkli bloğu kırarak bombayı patlatmadan tüm blokları yok etmek için mücadele edeceğiniz Ball hit, binlerce oyun severin keyifle oynadığı eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, mayının etrafındaki blokları kırmak ve mayını patlatmadan bölümü tamamlamaktır. Seviye atladıkça blokların dönme hızı ve sayıları artmaktadır. Bombanın etrafını saran ve daire şeklinde dizilen farklı renklerdeki blokları kırarak hepsini yok edebilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı bölüm yer almaktadır. Ayrıca her bölümde blokların önünde dönen farklı uzunluklarda engel çubukları bulunmaktadır. Git gide zorlaşan parkurlarda yarışarak tüm blokları kırmalı ve bombayı patlatmadan sonraki bölüme geçmelisiniz.

Mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Ball hit, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli oyun olarak öne çıkıyor.

