Batman: The Enemy Within, Telltale Games tarafından geliştirilen popüler macera oyununun sonuncusu. Android platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılan ancak ilk bölümü ücretsiz oynayabildiğimiz yeni Batman oyununda Gotham şehrini birbirine katan Riddler ile mücadele veriyoruz.

Batman oyunları mobil platformda da hem grafiksel hem de oynanış yönünden kalitesini gösteriyor. Telltale Games imzalı yeni Batman oyunu Batman: The Enemy Within’de Gotham şehrinde terör estiren kötü karakter Riddler’ın karşısına çıkıyor Bruce Wayne. Riddler’ın korkunç bulmacaları, acımasız federal ajanın gelişi, Joker’in ortaya çıkışı derken Batman kendini büyük bir belanın içinde buluyor. Oyunun ilginç yanı da bu noktada ortaya çıkıyor. Batman, tüm düşmanlarıyla aynı anda başa çıkmak yerine güç birliğine gitmeyi seçiyor. Batman’in seçimlerinde ona biz yardımcı oluyoruz. Yaptığımız seçimler Batman’in kaderini doğrudan etkilediğinden çok mühim.

Seçimlerle hikayenin akışını değiştirebildiğimiz bol diyaloglu oyunlar arasında Batman: The Enemy Within. Aksiyon yönü zayıf, ağır ilerleyen bir macera oyunu olduğunu belirtmem gerek. Unutmadan, 5 bölümlük serinin 1. bölümü ücretsiz oynamaya açık. Bölüm 2’ye geçmek için uygulama içi satın alım yapmanız gerekiyor.