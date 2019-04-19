Benim Hocam KPSS 2019 uygulaması ile Android cihazlarınızdan KPSS’ye hazırlanabilmeniz mümkün hale geliyor.

2019’da yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına hazırlanan adaylar için geliştirilen Benim Hocam KPSS 2019 uygulaması evde, dışarıda veya yoldayken bile ders çalışmanıza imkan tanıyor. Sınav konularını içeren videolu ders anlatımları nı YouTube entegrasyonu ile sizlere sunan uygulamada, videoları izlerken önemli olduğunu düşündüğünüz yerlere not ekleme özelliğini de kullanabilirsiniz.

Çalıştığınız derslere ait bilginizi ölçmek için ücretsiz testleri de çözebileceğiniz Benim Hocam KPSS 2019 uygulaması, dersler için özenle hazırlanmış bilgi kartlarını da beğeninize sunuyor. Kaydettiğiniz notlara daha sonra ulaşabileceğiniz, izlediğiniz videoları işaretleyebileceğiniz Benim Hocam KPSS 2019 uygulaması ile sınava ne kadar zaman kaldığını da takip edebilirsiniz. Eğer siz de KPSS’ye hazırlanıyorsanız, Benim Hocam KPSS 2019 uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

YouTube entegrasyonu ile videoları izleme

Videolara not ekleyebilme

Ücretsiz test modülleri

Sınav sayacı

Her ders için ayrı hazırlanan bilgi kartları

Bildirim özelliği