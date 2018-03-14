Benim Hocam Mobil uygulamasıyla üniversite sınavları ya da memur sınavlarına Android cihazlarınızdan hazırlanabilirsiniz.

YKS, TYT, KPSS, ÖABT, POMEM, İdari Hakimlik Sınavları ve Askeri Sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik geliştirilen Benim Hocam Mobil uygulamasında, sınav sorularının konularını detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Videolu ders anlatımları sunan uygulamada, video izlerken kişisel defter notu özelliğiyle bir yandan da not alabilir ve uygulama içerisinden bu notlarınıza ulaşabilirsiniz.

KPSS’de çıkabilecek sorulara yönelik hazırlanan güncel bilgi kartları da sunan uygulamada, çalışmak istediğiniz kartları listenize ekleyerek kendi çalışma listenizi oluşturabiliyorsunuz. Not defteri bölümüyle kendi notlarınızı da alabileceğiniz uygulamada Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve daha birçok ders için konu anlatımlı video içeriklerine ulaşabilirsiniz. Eğer siz de bulunduğunuz her yerden sınavlarınıza çalışmak istiyorsanız, Benim Hocam Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.