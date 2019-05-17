Benim Hocam YDS-YÖKDİL-YDT 2019 uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan yabancı dil sınavlarına dilediğiniz her yerden hazırlanabilirsiniz.

Yabancı dil sınavlarına hazırlanan adaylara yönelik geliştirilen Benim Hocam YDS-YÖKDİL-YDT 2019 uygulaması, sınavlarda başarı sağlayabilmeniz için müfredata uygun bir eğitim içeriği sunuyor. Videolu ders içeriklerine ulaşabileceğiniz uygulamada, alanında uzman kişiler tarafından verilen dersleri sırasıyla izleyerek çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.

Videoların oynatma hızlarını değiştirme, belirli sürelere çeşitli notlar ekleme gibi özellikler sunan Benim Hocam YDS-YÖKDİL-YDT 2019 uygulamasında, izlediğiniz içerikleri de işaretleyebiliyorsunuz. Kelime çalışmaları için hazırlanan bilgi kartları nı da sizlere sunan Benim Hocam YDS-YÖKDİL-YDT 2019 uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilir, yabancı dil sınavlarında hedeflediğiniz başarıya ulaşabilirsiniz.

Uygulama özellikleri