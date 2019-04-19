Benim Hocam YKS 2019 uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan YKS’ye hazırlık videolarını izleyebilir ve ders çalışabilirsiniz.

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan adaylara yönelik geliştirilen Benim Hocam YKS 2019 uygulaması, sınava yönelik olarak hazırlanan birçok eğitim içeriğini sizlere sunuyor. Videolu konu anlatımları ve soru çözümleri ni inceleyerek dilediğiniz yerden ders çalışabileceğiniz Benim Hocam YKS 2019 uygulamasında, videolarda önemli noktalar için not ekleyebiliyorsunuz.

Ücretsiz test modülleri ile bilgilerinizi sınamanıza da olanak tanıyan Benim Hocam YKS 2019 uygulamasında, derslere göre ayrılmış bilgi kartlarından da faydalanabilirsiniz. Anlık bildirimler ile yeni içeriklerden haberdar olabileceğiniz ve sınava ne kadar kaldığını geri sayım sayacından takip edebileceğiniz Benim Hocam YKS 2019 uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri