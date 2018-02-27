BenzinLitre uygulamasıyla Android cihazlarınızdan yakınınızdaki benzin istasyonlarının güncel fiyat bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Aracınızın deposunu doldururken bir yandan da bütçenizi düşünmek zorunda kalmanız gayet olağan bir durum. Akaryakıt şirketlerinin rekabet halinde olduğunu düşünürsek, az da olsa fiyat farkı uyguladıklarına şahit olmuşsunuzdur. Siz de bu fiyat farkını uygulayan istasyonları tespit ederek deponuzu doldurmak istiyorsanız, BenzinLitre uygulaması bu iş için biçilmiş kaftan diyebilirim. Cihazınızın konum özelliğini kullanarak, size en yakın benzin istasyonlarını ve yakıt fiyatlarını gösteren uygulamada bu istasyonlara yol tarifi de alabiliyorsunuz.