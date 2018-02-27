BenzinLitre uygulamasında size en yakın benzin istasyonlarının güncel fiyatlarını görebilmeniz mümkün.
BenzinLitre uygulamasıyla Android cihazlarınızdan yakınınızdaki benzin istasyonlarının güncel fiyat bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Aracınızın deposunu doldururken bir yandan da bütçenizi düşünmek zorunda kalmanız gayet olağan bir durum. Akaryakıt şirketlerinin rekabet halinde olduğunu düşünürsek, az da olsa fiyat farkı uyguladıklarına şahit olmuşsunuzdur. Siz de bu fiyat farkını uygulayan istasyonları tespit ederek deponuzu doldurmak istiyorsanız, BenzinLitre uygulaması bu iş için biçilmiş kaftan diyebilirim. Cihazınızın konum özelliğini kullanarak, size en yakın benzin istasyonlarını ve yakıt fiyatlarını gösteren uygulamada bu istasyonlara yol tarifi de alabiliyorsunuz.
196 benzin istasyonunu sizlere sunan uygulamada, siz de güncel fiyat bilgilerini paylaşabiliyor ve aynı zamanda puan kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız bu puanlarla da ücretsiz akaryakıt çekilişlerine katılabiliyorsunuz. Tüm benzin istasyonlarının güncel fiyat bilgilerini ve kampanyaları sizlere sunan uygulamada, benzin istasyonlarının tuvalet, market, mescit vb. imkanlara sahip olup olmadığını da inceleyebiliyorsunuz. Eğer siz de aracınızın deposunu uygun fiyatlarla doldurmak istiyorsanız, BenzinLitre uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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