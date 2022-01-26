Game Guardian ile Android mobil oyunlarda yasadışı iyileştirmeler ve avantajlar elde edeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlar hayatımızda yer alınca beraberinde mobil oyunları da getirdiler. Günümüze kadar hem Android hem de iOS platformunda karşımıza çıkan milyonlarca oyun eğlenceli aktivitelerin yanı sıra keyifli de zaman geçirmemizi sağladılar. Hal böyle olunca da bazı geliştiriciler de bu oyunların performansını etkileyen yepyeni araçlar geliştirdiler. Bu araçlardan bir tanesi de Game Guardian oldu.

Akıllı telefonlarda karşımıza çıkan mobil oyunlar bazen eğlenceli bazen de rekabet dolu bir ortamı karşımıza çıkarıyor. Örneğin kış aylarına girmemiz ile birlikte PUBG Mobile’ın oyuncu kitlesi hem arttı hem de rekabet dolu ortamına daha fazla oyuncu katıldı. Telefonlarda yer alan bazı araçlar arkaplandaki hizmetleri durdurarak oyunların daha akıcı çalışmasını sağlarken günümüzde bu işi Game Guardian yapar oldu. Peki Game Guardian nedir? Ne işe yarar? İşte detaylar.

Game Guardian Nedir?

Game Guardian Android video oyunlarında, oyunun içeriğini değiştirmeye olanak tanıyan ve çeşitli iyileştirmelere izin veren hile niteliğinde bir araçtır. Oyuncular Game Guardian sayesinde istedikleri oyun üzerinde yasal olmadan iyileştirme elde edebilir, içeriğini kafasına göre değiştirebilirler. Kod enjeksiyonuna dayanarak çalışan mobil uygulama her zaman telefonun arka planında çalışır. Yarı saydam bir icon eşliğinde çalıştığını kullanıcılarına gösteren uygulama oldukça basit bir yapıya sahiptir.

Game Guardian İndir Nasıl Çalışır?

Öncelikle üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz oyunu telefonunuzda açınız,

Ardından oyunu alta alıp, Game Guardian’ı çalıştırınız,

Ekranda yarı saydam icon belirecektir, bu uygulamanın arka planda çalıştığı anlamına gelir,

Game Guardian çalıştıktan sonra oyun üzerinde yapmak istediğiniz değişikliği seçebilir ve anında uygulayabilirsiniz. Örneğin bir oyun oynuyorsunuz ve enerjiniz bitti birkaç saat beklemeniz gerekiyor. Game Guardian ile bu enerjiyi fulleyebilir ve saatlerce beklemekten kurtulabilirsiniz.

Türkçe dahil olmak üzere 47’dan fazla dil desteğine sahip olan yapım, Çinli geliştiriciler tarafından hayata geçirildi. Sadece rootlu Android cihazlarda çalışan Game Guardian ücretsiz olarak yayınlandı.