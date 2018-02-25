BetterBatteryStats uygulaması, Android cihazlarınızda detaylı pil kullanım istatistikleri ni görebilmenizi sağlıyor.

Akıllı telefonlarımızda en çok şikayetçi olduğumuz konuların başında pil tüketimi geliyor. Arka planda çalışan hizmetler ve uygulamalar, telefonun uykuya geçmesini engelleyerek sürekli pil tüketmesine neden oluyor. BetterBatteryStats uygulaması da pilinizi tüketen işlemleri ve uygulamaları detaylı bir şekilde sizlere sunuyor. Wi-Fi çalışma süresi, ekran açık kalma süresi, derin uyku ve işlemcinin hangi frekansta ne kadar zamandır çalıştığı gibi detaylı bilgileri sunan uygulamayı sadece root’lu cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz.

8.19 TL’lik bir ücret ödeyerek sahip olabileceğiniz BetterBatteryStats uygulaması, cihazınıza yüklediğiniz uygulamaların da ne kadar kullanıldığını ve kullanım yüzdelerini görebilmenizi sağlıyor. Kullanım istatistiklerini grafiklerle de destekleyen BetterBatteryStats uygulamasını satın alarak cihazlarınızın pil ömrünü ciddi bir oranda artırabilmeniz mümkün diyebilirim.