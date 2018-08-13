Android ve İOS platformunda simülasyon oyunları arasında yer alan Big Company: Skytopia tamamen ücretsiz bir mobil oyundur.

Orta dereceli grafikleri ve Türkçe içerikleri sayesinde oldukça beğeniyi toplayan mobil simülasyon oyunu oyunculara eğlenceli ve hareketli bir atmosfer sunuyor. Oyun içerisinde kendi şehrimizi kurmaya ve yönetmeye çalışacak, dilediğimiz her şeyi kendi tarzımıza uygun hale getirmeye çalışacağız.

Mobil yappım da gerçekçi üretim seçeneklerini üreterek insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Detaylı ve zengin bir içeriğe sahip olan mobil yapım oyunculara birbirinden farklı ödüller de sunarak kendi şehirlerini en hızlı şekilde inşa etmelerini sağlıyor.

Ses efektleri ile de desteklenen yapım çok sayıda farklı görev ile oyunculara sürükleyici bir atmosfer sunuyor. Oyun içerisinde girişimler yaparak daha fazla insan çekmeye ve daha hızlı bir şekilde gelişmeye çalışarak şehrimizi genişletmeye çalışacağız. Birbirinden farklı maceraların yer aldığı oyunda etraftaki zenginlerle iş birliği yaparak yeni yerler keşfedecek ve etkileyici bir gökyüzü şehri kuramaya çalışacağız.

Big Company: Skytopia, Android ve İOS platformuna sunulan ücretsiz bir simülasyon oyunudur.

