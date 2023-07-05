Dating Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 5000.00 MB
- Üretici piratecat games
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Flörtleşip eğlenebileceğiniz bir oyun mu arıyorsunuz? Dating Simulator tam size göre.
Piratecat games tarafından geliştirilen ve simülasyon oyunları ile tanınan Cheesecake Dev tarafından yayınlanan Dating Simulator, adından da anlaşılacağı üzere bir randevu simülasyonudur. 2023 yılında çıkış yapan Dating Simulator’da aradığınız aşkı bulabilirsiniz.
Oyundaki amacımız, telefonumuzu kullanarak çeşitli uygulamalar aracılığıyla kendimize bir flört arıyoruz. Karşımızdaki insanları etkilemek için kıyafetler, arabalar, evler satın alabiliyoruz. Kendimizi baştan aşağıya yarattığımız bu oyunda görünenden çok daha fazlası var. Karakter yaratma ekranında uzun vakit geçirmek isteyen kişileri tatmin edecektir.
Dating Simulator basit bir oyun gibi gözükse de göründüğünden fazlasına sahiptir. Komik ve eğlenceli pek çok ana şahitlik edebileceğiniz bu oyun keyifli vakit geçirmek için idealdir.
Oyunun çok meşhur bir gece kulübü var. Dating Simulator geliştiricileri özellikle burayı ziyaret etmenizi çok istiyorlar.
Dating Simulator İndir
Hemen Dating Simulator indirin ve bu flörtleşme simülasyonunu bir an önce deneyimleyin. Kendinizi baştan yaratın ve kendinize uygun bir partner aramaya başlayın. Çapkınlık yeteneklerinizi bu oyun ile test edin.
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.
Dating Simulator Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: 2 GHz Dual Core CPU
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 ya da daha iyisi
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Türkçe dil desteği
Komik oyun yapısı
Grafikler son derece kötü
Özensiz bir dünya tasarımı
Türün diğer örneklerinden ayrılan pek bir özelliği yok
Animasyonlar çok amatörce
Olumsuz örnek olabilecek temalar işleniyor