Flörtleşip eğlenebileceğiniz bir oyun mu arıyorsunuz? Dating Simulator tam size göre.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Piratecat games tarafından geliştirilen ve simülasyon oyunları ile tanınan Cheesecake Dev tarafından yayınlanan Dating Simulator, adından da anlaşılacağı üzere bir randevu simülasyonudur. 2023 yılında çıkış yapan Dating Simulator’da aradığınız aşkı bulabilirsiniz.

Oyundaki amacımız, telefonumuzu kullanarak çeşitli uygulamalar aracılığıyla kendimize bir flört arıyoruz. Karşımızdaki insanları etkilemek için kıyafetler, arabalar, evler satın alabiliyoruz. Kendimizi baştan aşağıya yarattığımız bu oyunda görünenden çok daha fazlası var. Karakter yaratma ekranında uzun vakit geçirmek isteyen kişileri tatmin edecektir.

Dating Simulator basit bir oyun gibi gözükse de göründüğünden fazlasına sahiptir. Komik ve eğlenceli pek çok ana şahitlik edebileceğiniz bu oyun keyifli vakit geçirmek için idealdir.

Oyunun çok meşhur bir gece kulübü var. Dating Simulator geliştiricileri özellikle burayı ziyaret etmenizi çok istiyorlar.

Dating Simulator İndir

Hemen Dating Simulator indirin ve bu flörtleşme simülasyonunu bir an önce deneyimleyin. Kendinizi baştan yaratın ve kendinize uygun bir partner aramaya başlayın. Çapkınlık yeteneklerinizi bu oyun ile test edin.

Dating Simulator Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 2 GHz Dual Core CPU

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 ya da daha iyisi

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan