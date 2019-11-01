BinBin uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden elektrikli scooter kiralayarak keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz.

İstanbul’da hizmet veren ve çevre dostu bir ulaşım aracı olarak öne çıkan BinBin, ulaşım veya eğlence için elektrikli scooter kiralamanıza olanak tanıyor. Konumunuza en yakın scooter’ları görüntüleyebileceğiniz ve yanına gittikten sonra üzerindeki QR kodu tarattıktan sonra teslim alabileceğiniz BinBin uygulamasında, keyifli bir sürüş gerçekleştirebilirsiniz.