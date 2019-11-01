Elektrikli scooter ile keyifli ve rahat bir yolculuk geçirmek istiyorsanız, BinBin uygulamasını kullanabilirsiniz.
BinBin uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden elektrikli scooter kiralayarak keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz.
İstanbul’da hizmet veren ve çevre dostu bir ulaşım aracı olarak öne çıkan BinBin, ulaşım veya eğlence için elektrikli scooter kiralamanıza olanak tanıyor. Konumunuza en yakın scooter’ları görüntüleyebileceğiniz ve yanına gittikten sonra üzerindeki QR kodu tarattıktan sonra teslim alabileceğiniz BinBin uygulamasında, keyifli bir sürüş gerçekleştirebilirsiniz.
Trafiğe takılmadan tek seferde 35 km yol gidebilmenize olanak tanıyan BinBin uygulamasında, güvenliğinize önem veriliyor ve sürüşleriniz sigortalanıyor. Eğer siz de eve veya işe giderken, sahilde gezerken ya da kampüste turlarken elektrikli scooter kiralamak istiyorsanız, BinBin uygulamasını hemen indirebilir ve bu keyfi yaşayabilirsiniz.