Web siteleri ve uygulamalara giriş bilgilerinizi sürekli unutuyorsanız, Android cihazlarınıza yükleyeceğiniz Bitwarden uygulamasını deneyebilirsiniz.

Her gün kullandığımız web siteleri ve uygulamalara giriş yaparken kullandığımız bilgileri aklımızda tutmak zorlaşabiliyor. Şifrelerin çok kolay bir şekilde ele geçirildiği şu dönemde, hesap güvenliği adına kullandığımız uzun ve karmaşık şifreleri hatırlamak ise gerçekten zahmetli olabiliyor. Bir başka güvenlik noktasında da, kullandığınız web siteleri ve uygulamalarda farklı şifreler kullanmak gerekebiliyor. İşte bu noktada işinizi kolaylaştıran Bitwarden uygulaması, hesap şifrelerinizi güvenle koruyabileceğiniz bir alanı sizlere sunuyor.