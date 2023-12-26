Çevrimdışı dosya aktarımına olanak tanıyan SHAREit Lite APK, mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz işlevli uygulamalardandır.

Berkcan Aktürk - 43 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İnternet kullanmadan dosya aktarımı yapabildiğiniz SHAREit Lite APK'da, istediğiniz zaman istediğiniz yerde çevrimdışı bir şekilde dosya aktarımı yapabilir, dosyalarınızı yönetebilir ve sosyal medyadaki içerikleri kaydedebilirsiniz. Bu uygulamanın öne çıkan en önemli özelliği, internetsiz bir şekilde paylaşabildiğiniz dosyalardır. Arkadaşlarınızla birlikte QR kodlarınızı eşleştirerek aktarılabilen dosyalar, hem hızlı aktarılıyor hem de sizi internet derdinden kurtarıyor.

Kısıtlamasız bir şekilde istediğiniz her türden dosyayı aktarabilirsiniz. Müzik, video, PDF dosyaları, zip, klasörler ve daha aklınıza gelebilecek birçok şeyi SHAREit Lite APK üzerinden aktarabilirsiniz.

Herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşmadan şifreleme özelliği sayesinde güvenli dosya aktarımı sağlayabilirsiniz. Kullanıcıları istenmeyen kötü amaçlı yazılımlardan koruyan SHAREit Lite, dosya aktarım sürecinizde şifreleme teknolojisini kullanarak bu tür sorunlarla sizleri baş başa bırakmaz.

SHAREit Lite APK İndir

Dosyalarınızı aktarmanın yanı sıra, SHAREit Lite uygulamasında sosyal medyadaki içerikleri indirebilir ve telefonunuza kaydedebilirsiniz. 100'den fazla web sitesinden video ve fotoğraf indirmeye olanak tanıyan bu uygulamada, WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlardan içerikler indirebilirsiniz.

Ayrıca bu uygulamada, videolarınızı MP3 ses dosyasına da dönüştürebilirsiniz. Akıllı cihazlarınızda kullanabileceğiniz işlevli bir uygulama olan SHAREit Lite APK'yı indirin ve siz de dosya aktarımlarınızı internetsiz bir şekilde gerçekleştirin.

SHAREit Lite Özellikleri