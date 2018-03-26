Biyoloji Portalı uygulamasıyla Android cihazlarınızdan güncel müfredata göre Biyoloji dersine çalışabilirsiniz.

9-10-11 ve 12. Sınıflara yönelik hazırlanan Biyoloji Portalı uygulamasında güncel müfredata göre güncellenen ders içeriğini akıllı telefonlarınızdan takip edebiliyorsunuz. Her sınıf için ayrı ayrı düzenlenen konular ve ünitelere göz atabileceğiniz uygulamada, derslerinize veya sınavlarınıza detaylı bir şekilde çalışabilirsiniz. Konuları PDF olarak indirme özelliği de sunan uygulamada, sonra oku butonunu kullanarak kaldığınız yeri kaydetmeniz de mümkün.

Konu anlatım içeriklerinin dışında yazılı soruları bölümünü de sizlere sunan Biyoloji Portalı uygulamasında, okuldaki sınavlarınıza etkili bir şekilde hazırlanabiliyorsunuz. Popüler konular listesine de göz atabileceğiniz Biyoloji Portalı uygulamasıyla ortaöğretim Biyoloji konularına istediğiniz her yerden kolayca çalışabilirsiniz.

Uygulama özellikleri