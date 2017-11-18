BlackPlayer Music Player uygulaması Android cihazlarınız için gelişmiş bir müzik çalar uygulaması olarak öne çıkıyor.

Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz BlackPlayer Music Player uygulaması, bir müzik çalar uygulamasından beklediğiniz tüm özellikleri fazlasıyla karşılıyor. Hemen hemen tüm ses formatlarını destekleyen uygulama, Android 4.1 ve üzeri sürümlerde Flac desteğine de sahip durumda. Arayüzünü dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz uygulamada tema, yazı tipleri ve renkleri değiştirebilmeniz mümkün hale getirilmiş.

Uygulamaya girmeden müzikler arasında geçiş yapmak istediğinizde 3 farklı widget sunan BlackPlayer Music Player uygulamasında, telefonunuzun bataryasının bitmemesi için uyku zamanlayıcısı özelliği de eklenmiş. Minimalist tasarım ile birlikte oldukça şık ve modern bir arayüze kavuşan BlackPlayer Music Player uygulamasını mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.

Uygulama özellikleri