Blast Valley, Voodoo’nun ateş etme ile uçma oyunlarını birleştiren yepyeni bağımlılık yapan oyunu. Sadece Android platformunda 1 milyon indirmeyi geçen oyunda dağlardan başka hiçbir şeyin olmadığı alanlarda silahınızla atışlar yaparak uçmaya çalışıyorsunuz. Silahla ateş ederek uçmak saçma gelse de oyun belli bir noktadan sonra sarmaya başlıyor ve zor bırakıyorsunuz.

Mobil platforma çıkardıkları her oyunları kısa sürede milyonlara ulaşan popüler geliştirici Voodoo, ateş etmeli oyunlarla uçma oyunlarını harmanlayan bir yapımla karşımızda. Blast Valley adını taşıyan oyunda silahınızla sıkarak mümkün olduğunca yükseğe uçmaya çalışıyorsunuz. Silahınız dağlar üzerinde sekerek hızla ilerlerken size sadece kritik noktalarda ekrana dokunmak kalıyor. Belli sayıda merminiz var ancak güçlendiricilerle silahınızı geliştirme şansına sahipsiniz.