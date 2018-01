Blocky Racing, piksel stili görsellere sahip go kart yarış oyunu. Multiplayer (çok oyunculu) oynama seçeneği sunan ücretsiz yarış oyununda füzeler ve kalkan gibi silahlarla donatılan go kart arabalarını sürüyorsunuz. Kestirmelerle dolu pistlerde nefes kesen yarışlar sizi bekliyor.

Görsel çizgilerinden yetişkinlere hitap eden bir yarışı olmadığını gösteriyor ancak oynarken kendinizi alamayacağınız süper eğlence bir kart yarış oyunu. Yenilikçi kontrol sistemine sahip olmasıyla her yaştan kişinin keyif alarak oynayacağı go kart yarış oyununda birbirinden ilginç, güçlü ve zayıf yönleri farklı olan karakterler yer alıyor. Araba ve pist tarafında da birçok seçenek var. Hepsinden önemlisi hasar sistemi mevcut. Yarış esnasında çarptığınız her engel aracınızı performansını düşürüyor. Engeller kadar rakiplerinize de dikkat etmelisiniz. Hayatta kalıp bitiş çizgisini görmek kolay olmayacak!

Blocky Racing Özellikleri: