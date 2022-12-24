City Car Driving APK, gerçekçi araba sürme simülasyon oyunudur. Kendi içinde birçok mod'da bulundurmaktadır.

Abdullah Yılmaz - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Araba yarış oyunları hiç şüphesiz en çok sevilen oyunlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle mobil cihazlara da taşınan birçok araba yarışı oyunu bulunmakta. City Car Driving APK bu oyunlar arasında milyonlarca kişi tarafından tercih edilmiş ve sevilerek oynanmıştır.

City Car Driving APK İndir

Gerçekçi oyun dinamiklerine sahip oyun basit ve kolay bir arayüze sahiptir. Araba oyunlarının en önemli özellikleri arasında özelleştirme bulunmaktadır. City Car Driving APK indirin ve 17 farklı aracı isteğinize göre şekillendirin.

Birden fazla kamera açısı ile oyun zevkinizi artırabileceğiniz City Car Driving aynı süre zarfında park etme modu da içermektedir. Oyunu oynarken kırmızı ışıkta değil yeşil ışıkta geçmeni tavsiye ediyoruz. Bu sayede oyunu kazanabileceksin.

City Car Driving APK, birçok araba sürme oyununda olduğu gibi birbirinden farklı sürüş kontrolleri sunmaktadır. Bu sayede istediğin gibi aracını kullanabilir ve kendi hünerlerinizi gösterebilirsiniz. Siz de gerçekçi bir araba sürme oyunu arıyorsanız City Car Driving APK indirebilirsiniz.

City Car Driving APK Özellikleri