Boost Cache Cleaner uygulamasıyla Android cihazlarınızda gereksiz dosyaları temizleyebilir ve performansını artırabilirsiniz.

Android cihazlarda zamanla hafızayı şişiren dosya ve uygulamalar, telefonun performansını da olumsuz yönde etkiliyor. Gereksiz yer kaplayan dosyalar, uygulama önbellekleri vb. dosyaları düzenli olarak temizlemediğimizde ise telefonlar kullanılamaz duruma dahi gelebiliyor. Boost Cache Cleaner uygulaması bu konuda işinizi fazlasıyla görecek önbellek temizleme uygulamaları ndan biri olarak öne çıkıyor. Gereksiz yer kaplayan tüm dosyaları tek dokunuşla silen uygulama sayesinde akıllı telefonunuzun depolama alanında hatırı sayılır miktarda yer açabiliyorsunuz.

Kullandığınız uygulamalar telefonunuzun aşırı ısınmasına neden oluyorsa buna da çözüm yolu sunan Boost Cache Cleaner uygulamasında CPU soğutucu işlevini kullanabilirsiniz. Batarya ömrünü uzatmanızda da yardımcı olan Boost Cache Cleaner uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri