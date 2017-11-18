Gitara yeni başlayanların faydalanabileceği BOSS Tuner uygulaması ile Android cihazlarınızı akort aletine dönüştürebilirsiniz.

Gitar ekipmanları konusunda piyasada önemli bir yere sahip olan BOSS markasının ismiyle geliştirilen BOSS Tuner akustik, elektro ve bas gitar, keman ve çello gibi enstrümanlarınızı akort edebilmenizi sağlıyor. Görünüş olarak da pedal arayüzüyle gelen uygulamada, gitarınızın tellerine dokundukça göstergede ilgili akoru görüntülüyorsunuz. Enstrümanınızı telefonunuzun mikrofonuna olabildiğince yakın tutarak daha doğru sonuçlar elde edebileceğinizi söylemekte fayda var.

Enstrümanlarınızı akort ederken doğru akoru bulduğunuzu göstergedeki sıfır aralığına geldiğinizde anlayabilirsiniz. Yatay ekranda da kullanılabilir durumda olan BOSS Tuner uygulamasını, enstrüman çalmaya yeni başlayanlar ya da profesyoneller kullanabilir. BOSS markasının ürünlerine dair güncel haberlere de ulaşabileceğiniz uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.