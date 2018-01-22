BSCoaching, ülkemizi ulusal ve uluslararası triatlon branşında temsil eden mili sporcumuz Bahar Saygılı’nın antrenman programlarını içeren tüm sporculara yönelik bir mobil uygulama. Koşucu, bisikletçi, yüzücü, triatllet olarak seviyeniz ne olursa olsun bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Açık havada antrenman yapan sporcular için hazırlanan uygulama, kişiye özel, hedefine ulaştıracak özel programlar sunuyor. Milli sporcu Bahar Saygılı başta olmak üzere alanında profesyonel eğitmenlerle sizi bulaştırarak hedefinize ulaşmanıza yardımcı oluyor. Sizin için kişiselleştirilmiş programınızı satın aldıktan sonra takvimden günlük, haftalık ve aylık antrenman programını görüp uygulamaya başlıyorsunuz.

Facebook hesabınızla hızlıca üye olup kullanmaya başlayabileceğiniz spor uygulamasında antrenman programınızın oluşturulabilmesi için yaş, boy, kilo dışında sağlık geçmişiniz, son checkup’ınız, dinlenik nabzınız, antrenmana ayırabileceğiniz süre ve dinlenme günü tercihiniz, çalışması durumunuz, varsa nabzını ölçen akıllı bileklik veya saatiniz gibi bilgileri girmeniz gerekiyor.