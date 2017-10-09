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BTK Hız Testi 2.0.5 (Android)
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  4. BTK Hız Testi - Android için İnternet Hızı Ölçme Uygulaması

BTK Hız Testi

2.0.5
Android
BTK Hız Testi
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz
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BTK Hız Testi uygulamasıyla mobil veya Wi-Fi bağlantınızın hızını ölçebilirsiniz.

BTK Hız Testi uygulaması Android cihazlarınızda kullandığınız internet hizmetinin hızını ölçmenizi sağlıyor.

Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından geliştirilen BTK Hız Testi uygulaması, internet hızınızı merak ettiğinizde size büyük kolaylık sağlıyor. Kullandığınız mobil veya Wi-Fi bağlantısının indirme, yükleme ve gecikme süresi (ping) değerlerini ölçen uygulamada daha önceki mobil veya Wi-Fi bağlantılarındaki test sonuçlarınızı da tarihleriyle birlikte sizlere sunuyor.

Uygulamayı başlattığınızda açılan ekranda Testi Başlat butonuyla hız testini başlatabileceğiniz BTK Hız Testi uygulamasında, Ayarlar bölümüne giderek sunucu seçimi ve kadran limitini de ayarlayabilmeniz mümkün. Hız ölçüm sonuçlarınızı da bu bölümden değiştirebilme imkanı sunan BTK Hız Testi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • İndirme, yükleme ve ping değerlerini görme,
  • Önceki test sonuçlarını görebilme,
  • Sunucu seçimi ve hız testi kadranının limitini değiştirme,
  • Ölçüm sonuçlarını temizleme.
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