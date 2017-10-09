BTK Hız Testi uygulaması Android cihazlarınızda kullandığınız internet hizmetinin hızını ölçmenizi sağlıyor.

Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından geliştirilen BTK Hız Testi uygulaması, internet hızınızı merak ettiğinizde size büyük kolaylık sağlıyor. Kullandığınız mobil veya Wi-Fi bağlantısının indirme, yükleme ve gecikme süresi (ping) değerlerini ölçen uygulamada daha önceki mobil veya Wi-Fi bağlantılarındaki test sonuçlarınızı da tarihleriyle birlikte sizlere sunuyor.

Uygulamayı başlattığınızda açılan ekranda Testi Başlat butonuyla hız testini başlatabileceğiniz BTK Hız Testi uygulamasında, Ayarlar bölümüne giderek sunucu seçimi ve kadran limitini de ayarlayabilmeniz mümkün. Hız ölçüm sonuçlarınızı da bu bölümden değiştirebilme imkanı sunan BTK Hız Testi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri