Şehrinize yerleşmeye çalışan göçebeleri ve yabancı insanları engellemek için mücadele edeceğiniz ve dünyanın en büyük yapılarını inşa etmek için çaba göstereceğiniz Building the China Wall 2, milyonlarca oyun sever tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak sunulan eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici müziği ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kendi şehrinizi yöneterek yeni binalar inşa etmek ve farklı şehirlerden göç ederek bölgenize yerleşmek isteyen göçebelere engel olmaktır. Sürükleyici bir hikayenin için rol alarak zorlu görevler üstlenmeli ve şehrinizi geliştirerek seviye atlamalısınız. Göçmenlerin ve tehlike arz eden insanların evlerini yakabilir ve onları şehrinizden uzaklaştırabilirsiniz. Bu sayede şehrin güvenliğini sağlayabilir ve daha fazla yerleşim alanları oluşturabilirsiniz.

Oyunda birbirinden güzel 4 farklı mekan ve heyecan verici onlarca bölüm yer almaktadır. Ayrıca emrinize verilmiş güçlü askerler ve silahlar bulunmaktadır. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Building the China Wall 2, strateji oyunları arasında bulunan kaliteli bir oyundur.