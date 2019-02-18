Burger.io, hamburger canavarlarının yerine geçtiğiniz devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun. Aç, yemeye doyamayan hamburgerlerin yerine geçtiğiniz oyunda girdiğiniz mekandaki her şeyi mideye indiriyorsunuz.

Hamburger başta olmak üzere birbirinden lezzetli bir o kadar sağlığa zararlı yiyecekler olarak bulunduğunuz oyunda diğer oyuncularla yeme yarışına giriyorsunuz. Arenada yiyebilecek ne varsa silip süpürüyorsunuz. Oyuna ilk başladığınızda oldukça ufak ve savunmasızsınız. Yedikçe büyüyüp güçleniyorsunuz. Size engel tek şey canavarlar. Canavarları atlatıp tüm düşmanlarınızı yemeyi başarırsanız oyunun kazananı oluyorsunuz. Unutmadan, maçlar 1:30 dakika sürüyor.