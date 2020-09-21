Cake - Learn English, bedava (ücretsiz) İngilizce öğrenmek için faydalanabileceğiniz Android uygulaması. Sadece Android platformunda 10 milyon indirmeyi geçen Cake - Bedava İngilizce Öğren eğitim uygulaması, her gün kısa ve eğlenceli videolarla İngilizce öğrenmenize yardımcı oluyor. İngilizce öğrenmenin ücretsiz, kolay ve eğlenceli yolunu arıyorsanız Cake - Learn English uygulamasını tavsiye ederim.

Cake - Learn English, hızlı bir şekilde daha da önemlisi tamamen ücretsiz olarak İngilizce öğrenmenizi sağlayan eğitim uygulaması. Uygulamada YouTube’dan özel olarak seçilmiş videolarla günlük hayatta kullanılan benzer İngilizce ifadeleri bir araya getirilmiş. Günde birkaç dakikanızı ayırmanız İngilizcenizi geliştirmeniz için yeterli.

Anadili İngilizce olan kişilerle pratik yapmanızı sağlayan Cake, yapay zeka özelliğiyle ekelimeyi doğru telaffuz edip etmediğinizi anılyor. Sesinizi kaydediyor ve hemen telaffuzunuzun ne kadar iyi olduğunu öğreniyorsunuz. Bu özellik daha akıcı ve anlaşılır İngilizce konuşmanızı sağlayacak.

Tamamen ücretsiz olmasının yanında reklam barındırmamasıyla dikkat çeken Cake, İngilizce öğrenmek için başvurulan uygulamaların başında geliyor.

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