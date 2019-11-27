Birbirinden güçlü onlarca karakterden dilediğinizi seçerek rakiplerinizle nefes kesen birebir savaşlar yapacağınız ve zorlu görevler üstleneceğiniz Call of Thrones, mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir yapımıdır.

Etkileyici grafikleri ve eşsiz savaşçı tasarımları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, karakterinizi seçerek eşleştirme butonuna basmak ve karşınıza çıkan rakiple birebir savaşmaktır.

Zorlu görevleri yerine getirerek seviye atlayabilir ve savaşçılarınızı geliştirerek savaşlara hazırlayabilirsiniz. Online platformda boy göstererek dünyanın farklı bölgelerinde yer alan güçlü oyunculara karşı mücadele edebilir ve ganimet kazanarak yolunuza devam edebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda her biri farklı silah ve özel güçle donatılmış yüzlerce savaş kahramanı yer almaktadır. Ayrıca birçok ürkütücü savaş arenası ve sayısız rakip bulunmaktadır. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz Call of Thrones ile sizde aksiyona doyabilir ve nefes kesen savaşlar yapabilirsiniz.