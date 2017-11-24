Camera Connect & Control uygulaması Canon marka fotoğraf makinelerinize Android cihazlarınız üzerinden bağlanabilmenizi sağlıyor.

En iyi Canon uygulamalarından biri olarak görülen Camera Connect & Control uygulaması, fotoğraf makinenizi akıllı telefonunuza bağlayabilmeniz için iyi bir çözüm yolu sunuyor. Fotoğraf makinenizde çektiğiniz görüntüleri anında indirebilmenize olanak sağlayan uygulama, telefonunuzu kullanarak fotoğraf makinenizi kontrol edebilme özelliğini de sizlere sunuyor.

Wi-Fi veya USB ile bağlantı sağlayabileceğiniz Camera Connect & Control, Chromecast desteğini de sizlere sunuyor.. Elbette uygulamada sunulan özellikler, tüm Canon modellerinde kullanılamıyor. Bunun için uyumluluk listesini incelemenizi öneriyoruz. Eğer siz de fotoğraf makinenizi akıllı telefonunuza bağlamak istiyorsanız, Camera Connect & Control uygulamasını indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri