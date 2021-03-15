Camera Translator, Android telefonunuzun kamerasını kullanarak metinleri, fotoğraftaki metinleri farklı dillere çevirebileceğiniz ücretsiz bir çeviri uygulaması. Tek dokunuşla mevcut tüm dillerde metinleri, fotoğraftaki metinleri çevirmenizi sağlayan Camera Translator’ı Google Play’den Android telefonunuza indirebilirsiniz.

Camera Translator - Android Kamera Çeviri Uygulaması İndir

Android telefon kullanıcıları için geliştirilen Camera Translator uygulaması, kamerayı kullanarak herhangi bir metni yazmanıza gerek kalmadan doğrudan çeviri yapmanızı sağlayan akıllı ocr (optik karakter tanıma) özelliğine sahiptir.

Android uygulaması, metinleri ayırmak için en yeni algoritmaları kullanır. Hemen hemen her dildeki metni tanıyabilir. Çince, Korece, Japonca gibi zor tanımlanabilen dilleri de destekler. Metinleri çeviricide yazarak da çevirebilirsiniz. Uygulama, dili otomatik olarak algılar; bu resimlerden veya metinden çeviri yaparken dili belirtmeniz gerekmediği anlamına gelir. Sevdiğiniz kelimeleri daha sonra kullanmak için doğrudan çeviriciden yer imlerine ekleyebilirsiniz.

Fotoğraf çevirme uygulaması ayrıca ses tanımayı da destekler; sadece konuşarak 50’den fazla dilde metin girebilirsiniz, metni yazmanıza gerek kalmaz. Tek dokunuşla çevrilen kelimenin nasıl telaffuz edildiğini de öğrenebilirsiniz. Uygulama, daha sonra ihtiyaç duyduğunuzda bulabilmeniz için çevirilerinizin geçmişini de kaydeder.