CapTune uygulaması ile Android cihazlarınızdan yüksek kaliteli müzik keyfini yaşayabilirsiniz.

Sennheiser markasının geliştirdiği CapTune uygulaması, akıllı telefonlarınızda ekolayzır ayarlarını yaparak yüksek kaliteli müzik dinleme imkanını sizlere sunuyor. Müzik çalar uygulamalarından yeterli verimi alamıyorsanız ve kendi ekolayzır ayarlarınızı yaparak müziklerinizi dinlemek istiyorsanız, CapTune uygulamasını deneyebilirsiniz.

Sennheiser marka kulaklıkları destekleyen ve en yüksek verimi alabileceğiniz CapTune uygulamasında mp3, aac, flac, ogg ve wav formatlı müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Yatay modda kullanım, DLNA desteği, farklı ortamlar için ses profilleri sunan CapTune uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri