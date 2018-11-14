Gerçeklikten uzak bir mobil yarış oyunu olan Car Racing Fever ile adrenalin dolu yarışlara hazır olun.

Düz bir pistte akıcı trafiğe karşı ilerleyeceğimiz yapımda araçlara çarpmadan alabildiğimiz kadar mesafa almaya çalışacağız. Oyuncular farklı kamera açıları ile araçlarının nasıl göründüğünü görebilecek ve dilerlerse kokpit kamerasından yarışlar yapabilecekler. Oyun içerisinde farklı mevsimlerde yer alıyor. Örneğin karlı temada yollar karla kaplı olurken oyuncuları daha da zorlayacak özellikler yer alacak.

Yarışçılar araçların ne kadar yakınından geçer ne kadar riskli hareket yaparlarsa kazandıkları puanda o kadar yüksek oluyor. Spor otomobillerin yer aldığı yarış oyununda oyuncular araçlarını yükseltebilecek, özelleştirebilecek ve kendi zevklerini yansıtabilecekler. Şok edici müzik ve ses efektler ile yarışçılara enfes bir deneyim yaşatacak olan Car Racing Fever bizleri profesyonel yarışlara dahil edecek.

Şuanda 100 binden fazla mobil platform oyuncusu tarafından oynanan yarış oyunu Google Play üzerinden ücretsiz olarak indiriliyor. 4.3 inceleme puanı ile değerlendirilen yapım, Vasundhara Game Studios tarafından geliştirildi ve yayınlandı.

İyi oyunlar dileriz.