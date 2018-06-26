Caravan War, kendi imparatorluğunuzu kurup büyütmeye çalıştığınız online strateji oyunu. Bir yandan büyümenizi sürdürürken diğer yandan krallığınızın gelişmesini istemeyen güçlere karşı savaştığınız bu mobil strateji oyununda zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Hem dünya genelinde oyuncularla çarpıştığınız çevrimiçi mod hem de görev odaklı ilerlediğiniz çevrimdışı modda oynarken gözünüzü ekrandan alamayacaksınız.

İmparatorluk kurma ve yönetme, kule savunma temelli orta çağ strateji oyunlarından hoşlananların ilgisini çekeceğini düşündüğüm Caravan War’da destansı bir imparatorluğun kontrolünü ele alıyor, canınız pahasına savunuyorsunuz. Kervan ticaretlerine girerek, baskınlar düzenleyerek kaynak elde ediyorsunuz. Bu arada oyun Türkçe. Bir hikaye olmasa da online tabanlı olduğundan önemli. Düşmanlarla aranızda geçen diyaloglardan menülere her şey Türkçe.