Sevimli bir kedi ile çeşitli parkurlarda ilerleyerek altın toplayabileceğiniz ve macera dolu anlar yaşayabileceğiniz CatRatGo, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli görüntü grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, turuncu renge sahip bir kedi ile engellerle dolu parkurlarda hızla ilerlemek ve olabildiğince altın toplamaktır. Sevimli evlerin ve çeşitli hayvanların bulunduğu sokak temalı yerlerde macera dolu yarışlara katılabilirsiniz. Parkurları başarıyla tamamlayarak seviye atlayabilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı bölüm ve parkur bulunmaktadır. Parkurlarda önünüze çıkan hayvanlara takılmamak için zıplamalı ve gördüğünüz her altını toplayarak yolunuza devam etmelisiniz. Altınları kullanarak farklı kıyafetler ve parkurlarda işinize yarayacak çeşitli objeler satın alabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan CatRatGo, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla kişinin ilgisini çekmeyi başaran macera dolu bir oyun olarak göze çarpıyor. Sizde bu oyun ile türlü engellere karşı mücadele verebilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.